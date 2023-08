Defesa de Flordelis pede anulação do julgamento que a condenou a 50 anos

Também foram questionadas as justificativas dadas ao aplicar as penas à ex-deputada federal. Ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosamente armada, em novembro do ano passado.

Apontam ainda que houve a apresentação de um documento, por parte do Ministério Público, sigiloso, não disponibilizado para a defesa e proibido de ser utilizado. A defesa não detalha qual é o documento, mas já havia citado esse provável motivo de nulidade anteriormente, logo após o julgamento.

O promotor Décio Vagas disse, na época, que o Ministério Público apresentou o documento porque estava disponível no site do Tribunal de Justiça. "As defesas têm o direito de usar todos os meios legais disponíveis para questionar as decisões. Faz parte do processo, faz parte do jogo", afirmou.

Outro ponto citado pela defesa é a menção do silêncio de Flordelis, por parte do assistente de acusação — o que é vetado pelo CPP (Código de Processo Penal). Na ocasião, o assistente de acusação, o advogado Ângelo Máximo, refutou a tese de que teria descumprido o CPP. Ele disse que o promotor o alertou e, por isso, não concluiu a frase. "Não tem que haver nulidade", declarou, em novembro.

Quais são os motivos apontados pela defesa

A petição de 48 páginas protocolada no processo lista motivos para o julgamento ser anulado, segundo a defesa, incluindo: