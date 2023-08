Bahia: vizinhas foram mortas após socorrer criança queimada, diz polícia

Ele teve 55% do corpo queimado e está internado em estado grave na UTI do Hospital Geral do Estado. Uma criança de apenas 2 anos também estava na casa incendiada, mas sobreviveu após ter sido resgatada pelo pai em meio às chamas.

A criança sobrevivente sai da casa e pede socorro, batendo nas portas de vizinhos. Apenas essas duas mulheres abriram a porta da casa para socorrer essa criança. Os executores entraram na casa e as mataram.

Christiane Inocência Coelho, delegada e diretora do Departamento de Polícia Metropolitana

A Polícia Civil disse que há disputas internas dentro de uma mesma organização criminosa. Contudo, reportagem do UOL com base em fontes ligadas às forças de segurança apontou que o crime teria sido motivado por uma briga entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na região.

Dois suspeitos de participação na chacina foram mortos na madrugada de hoje em confronto com a polícia. Segundo a Polícia Civil, um deles era o mandante do crime.

Um outro suspeito foi preso. O quarto integrante do grupo fugiu e está escondido em uma área de mata, de acordo com os investigadores. Segundo a Polícia Civil, todos os suspeitos de envolvimento no crime tinham anotações criminais por tráfico de drogas.