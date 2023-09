Suspeito de matar esposa PM e forjar suicídio dela tem prisão mantida no PR

A Justiça do Paraná manteve a prisão do marido suspeito de matar a própria esposa, com quem havia se casado no início de agosto, e também por ter supostamente forjado a cena do crime para parecer que a mulher teria se suicidado em Maringá, no Paraná. Ele nega o crime.

O que aconteceu:

A Justiça paranaense converteu a prisão em flagrante para preventiva (por tempo indeterminado) do empresário Kenny Aisley Rogério Vasconcellos, de 37 anos, marido da policial militar Daniela Carolina Marinelo, de 36 anos, que morreu na última semana.