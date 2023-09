Tem até piscina: como é o templo de Valdemiro que vai a leilão por R$ 38 mi

Um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, vai a leilão. O lance inicial é de R$ 38,5 milhões e a as ofertas serão aceitas de 9 a 13 de outubro, quando vai acontecer o arremate para quem oferecer a maior quantia. O anúncio do imóvel já está disponível no site que fará a transação, o Superbid Exchange.

A propriedade fica em Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, e tem área construída de 46,8 mil metros quadrados. Com capacidade para 20 mil pessoas, ela tem até piscina e apartamentos residenciais.

Confira detalhes de como é o templo: