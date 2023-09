Governo federal oferece helicópteros e barcos para ajudar em resgates no RS

Ao todo, sete helicópteros estão atuando nos resgastes e identificação das situações de famílias isoladas. Do total, quatro aeronaves — da Polícia Rodoviária Federal, da Força Aérea e do Exército — foram enviadas pelo governo federal.

Equipes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, também foram deslocadas para o Rio Grande do Sul e chegaram ao estado por volta das 14h (horário de Brasília).

Na manhã de quarta-feira (6), Pimenta, Waldez Góes (ministro do Desenvolvimento Regional) e o chefe da Defesa Civil irão viajar para o Rio Grande do Sul, para sobrevoar as áreas atingidas com o governo do estado e as prefeituras municipais. Uma reunião foi marcada para dar "andamento a uma série de iniciativas de suporte que o governo disponibilizou em caráter emergencial".

Pimenta destacou que a prioridade agora é socorrer todos os moradores. Depois será necessário desobstruir as rodovias e garantir acesso aos municípios e, por fim, a reconstrução do que foi destruído, como pontes, unidades de saúde, escolas, entre outros.

Só vamos ter o cenário mais claro da dimensão dos prejuízos e números de óbitos e vítimas quando o rio baixar. Infelizmente, a perspectiva não é boa sobre a evolução da contabilidade de prejuízos. É uma situação delicada. Nós vamos mobilizar todas as nossas equipes. Estamos com contato permanente com o governo [do RS] e prefeituras municipais. Essa é a orientação do presidente Lula. Com certeza vamos estar presentes e dar esse apoio para as famílias gaúchas.

Ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social

Entenda o caso:

Uma vistoria dos bombeiros no município de Muçum (RS) localizou 15 corpos, aumentando o número de mortos do ciclone que atinge os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina desde a segunda-feira. No total são 22 mortes: 21 no RS e uma em SC.