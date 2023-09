Quais são os próximos feriados no Brasil? Veja datas e em que dia caem

O sucesso da campanha levou outros empresários do setor de brinquedos a investirem na data, resultando na retomada das comemorações nessa data originalmente estabelecida por Galdino do Valle.

E qual é a origem do Dia de Nossa Senhora Aparecida?

Já o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, foi instituído em junho de 1980, mas não corresponde à data exata em que a imagem da santa apareceu para os pescadores no Rio Paraíba do Sul.

A data de 12 de outubro foi escolhida durante a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em 1953, embora os registros históricos não forneçam um dia preciso para o evento. Sabe-se apenas que a imagem foi encontrada na segunda quinzena de outubro de 1717.

O motivo para a escolha do dia 12 de outubro como o dia da padroeira do Brasil está relacionado a outros significados simbólicos desse dia, como a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano em 1492 e a aclamação de Dom Pedro 1º como imperador do Brasil em 1822, ambos ocorrendo nessa mesma data.