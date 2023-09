Dois suspeitos de matar sargento da PM aposentado em SP são identificados

Segundo informou hoje a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), dois suspeitos foram identificados por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) que atuam na Baixada Santista. Ambos estão foragidos. Uma das motos usadas no crime também foi localizada.

O crime ocorreu na Rua Juarez Távora, na Cidade Náutica, região periférica de São Vicente. O policial aposentado foi abordado pelos suspeitos enquanto varria a rua. Os autores dos disparos estavam em duas motos e fugiram.

Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Nas imagens, é possível ver quatro homens, em duas motos, surgindo na porta da casa de Lima.

Segundo a PM, o policial aposentado chegou a ser levado ao pronto-socorro do Hospital do Vicentino, no bairro Vila São Jorge, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O sargento estava aposentado desde 2019. Ele é o oitavo policial militar morto na Baixada Santista desde janeiro, segundo a SSP-SP