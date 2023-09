Disque-Denúncia pode informações sobre jovem achada morta em lixeira no Rio

O Disque-Denúncia pede informações à população sobre a morte de uma jovem de 24 anos, encontrada morta em uma lixeira no Rio de Janeiro.

O que aconteceu:

O Disque-Denúncia pede que a população ajude com informações que levem aos assassinos de Julia Vieira. A central informou que a polícia trabalha com a hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por traficantes da região, em virtude da brutalidade com que o crime ocorreu.