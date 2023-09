Avó morre de infarto durante velório da neta vítima de feminicídio na PB

A avó de Kaliane Medeiros, que foi vítima de feminicídio em São Bento (PB), sofreu um infarto e morreu na terça-feira (12), durante o velório da neta.

O que aconteceu:

Iraci, de 84 anos, passou mal durante o velório enquanto se despedia da neta e morreu — ela era avó materna de Kaliane. As duas foram enterradas juntas nesta quarta-feira (13), no cemitério de São Bento. As informações são da Polícia Civil da Paraíba.