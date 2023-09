§ 3º. Será fornecido ao preso, água potável em quantidade suficiente para o seu sustento.

Por fim, o órgão esclarece que as penitenciárias federais celebram contratos com empresas especializadas na preparação e fornecimento de refeições, elaborados com base em Parecer Nutricional contratado pela Senappen considerando as necessidades calóricas diárias para um homem médio de 2.000 a 2.500 kcal /dia.

Inflamação no estômago

Para a mulher de Marcola, "estão submetendo o marido dela a um método de tortura pelo resto da vida". Na opinião de Cynthia Camacho, é como se o custodiado cumprisse uma "prisão perpétua, enfrentando no cárcere situações desumanas".

No mês passado, Marcola foi levado sob forte aparato policial a ao Hospital regional do Gama, no Distrito Federal, para fazer exames de sangue e endoscopia. Há informações de que ele está com uma inflamação que afeta a mucosa do estômago.