Mãe, padrasto e conselheiro são condenados por morte de criança de 3 anos

O juiz Alexandre Del Gaudio Fonseca, da 3º Vara Criminal da Comarca de Alvorada, no Rio Grande do Sul, condenou a mãe, o padrasto e um conselheiro tutelar pelo assassinato de Mirella Dias Franco, de 3 anos, que morreu em 31 de maio de 2022, devido as agressões sofridas dentro de casa.

O que aconteceu:

Lilian Dias da Silva, 25, mãe de Mirella, foi condenada a 13 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O padrasto, Anderson Borba Carvalho Júnior, 28, foi sentenciado a 28 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado. Ambos foram considerados culpados pelos crimes de tortura — o padrasto teve pena maior porque a acusação contra ele foi agravada por tortura com resultado em morte.