Jovem infartou em corrida ligada a Marçal por possível 'esforço excessivo'

Para nós [família], só foi angustiante esperar esses 90 dias para sair o laudo e continuar as investigações, mas a família já estava sabendo que no toxicológico não iria dar nada e ele nunca teve problema nenhum no coração. Isso é bom para provar para as pessoas que a família sabe da índole dele [Bruno] e sabia que ele não tinha problema algum no coração. Tudo ocorreu por conta dessa loucura, dessa maratona clandestina, não tem explicação. Essa maratona clandestina que acabou acarretando na morte dele.

Luciano Teixeira ao UOL

Imagem: Instagram/Reprodução

O que diz Marçal?

Procurados pelo UOL, a assessoria de Marçal disse que Bruno não fez uma maratona, mas sim "um treino entre amigos e cada um andava no seu próprio ritmo, haja vista que aqueles que treinavam estavam em altura de treinos diferentes, ficando bastante espalhados na rua em que corriam".

"Infelizmente Bruno acabou parando seu treino antes de concluir 15 quilômetros", informa a nota. O rapaz passou mal e foi socorrido antes de chegar ao 15º quilômetro da maratona.

No texto, a assessoria do coach ainda diz que muitas pessoas morrem por dia em decorrência de problemas cardiológicos no Brasil. "O que esperamos de fato é que Deus conforte os corações dos familiares, ficando o alerta para a sociedade, cuide do seu coração por que dele procede todas as fontes da vida", concluiu a nota.