Maior intensidade do El Niño: o que deve acontecer com cada região do país

Rio Passo Fundo (RS) subiu deixando diversas casas embaixo d'agua Imagem: RAFAEL DALBOSCO/ESTADÃO CONTEÚDO

El Niño Leste aumenta intensidade de chuva e seca

Ao longo do ano, o El Ninõ pode se apresentar de duas formas, mas, agora, ele se configurou de maneira mais "potente": o El Niño Leste, que fica mais concentrado na região leste do continente do que na área central do Pacífico. O resultado pode ser uma situação com impactos de maior magnitude nos países da América Latina.

Quando isso acontece, as anomalias de chuva no Sul são maiores e as anomalias de seca no Norte e Nordeste também. De um lado do Brasil é mais seco e, do outro, mais chuvoso. É isso que podemos esperar para a primavera. Giovanni Dolif, meteorologista

O especialista esclarece ainda que o fenômeno não é uma novidade. Na verdade, ele já começou, entre março e abril, com a configuração de um El Niño Leste.