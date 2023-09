Mulher que gravou o próprio assassinato em PE denunciou sequestro da mãe

Segundo o governo de Pernambuco, os agentes foram mortos por Alex Silva, irmão de Ágata. O crime foi registrado noite da última quinta-feira (14), enquanto os policiais atendiam uma ocorrência no bairro de Tabatinga.

A irmã do suspeito de ser o atirador revelou que três carros com mais de 10 homens invadiram a casa da sua mãe e a levaram após a morte dos PMs. "Tomaram o celular da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Atiraram no pneu da moto do meu pai", escreveu.

Ágata relatou que estava "desesperada" e pediu ajuda para localizar a mãe. "Alguém aqui poderia me mandar o número de algum repórter? Preciso urgente, pois sequestraram a minha mãe por conta da ocorrência que aconteceu em Tabatinga, e a minha mãe não tem nada a ver".

O UOL procurou a Polícia Civil de Pernambuco para esclarecer se houve denúncia formal de Ágata sobre o suposto sequestro, mas não houve retorno.

Eu estou desesperada, pois já andei nas delegacias e não consigo resposta. Minha mãe tem problema de pressão alta. Minha mãe não tem nada a ver com o que aconteceu. Nesse mundo a gente já não sabe quem é quem.

Ágata Ayanne, no Instagram

Comentários de Ágata após mortes de PMs em Camaragibe Imagem: Reprodução/Instagram

Familiares mortos

Pouco depois de escrever em rede social que a mãe foi sequestrada, Ágata registrou a própria morte. Nas imagens, dois homens encapuzados chegam ao local armados e atiram nela e nos irmãos, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos com 25 anos.