Igreja indenizará funcionária após Valdemiro chamar grevistas de 'imundos'

Após ter um dos templos em São Paulo leiloados pela Justiça por falta de pagamento de aluguel de outro imóvel, agora a Igreja Mundial do Poder de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, terá que indenizar uma funcionária que aderiu a uma greve por atraso no pagamento de salários.

O que se sabe:

A indenização, no valor de R$ 15 mil, é devida por danos extrapatrimoniais causados a uma empregada que participou de um movimento grevista.