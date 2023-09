Namorado de influencer acusada de tortura com maçarico é solto pela Justiça

A investigação ainda contestou a versão inicial de que a vítima teria sido dopada por "boa noite, Cinderela". É que o laudo encontrou metanfetamina, uma droga sintética, na urina da vítima. Em seguida, a própria vítima disse à Polícia Civil ter consumido a droga por vontade própria, versão confirmada por pessoas próximas a ele.

Relembre o caso

A influencer, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, foi presa em julho no seu apartamento na zona sul de São Paulo com o namorado, o modelo Gabriel Duarte Meneses, acusada de participar da tortura de um homem com um maçarico e mantê-lo em cárcere privado por 30 horas para obter seus dados bancários. Um terceiro envolvido no crime já foi identificado, mas ainda foi localizado.

Após ser feito refém, o homem disse ter sido dopado e liberado em uma rua. A família chegou a fazer registro por desaparecimento. Durante a investigação, a Polícia Civil rastreou o destino da transação bancária, identificando contas ligadas aos suspeitos.

A defesa de Vitória diz que ela está colaborando com as investigações e alega inocência. "O processo, no entanto, corre em segredo de justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações", diz nota publicada no perfil do Instagram da influenciadora no fim de julho.