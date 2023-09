Pescadores encontram corpo de turista desaparecido no mar do Guarujá

Familiares do rapaz estavam na praia da Enseada quando receberam a notícia de que um corpo havia sido encontrado.

Nós estávamos caminhando pelas pedras que tem lá na Enseada quando meu telefone tocou. Era uma salva-vidas que estava nos ajudando, dizendo que um corpo havia sido encontrado no mar, em outra praia. Corremos para lá. Precisávamos ter certeza de que era ele, já não conseguíamos aguentar tanta angústia.

Carlos Alexandre Parreira, primo de Daniel

Parreira veio de Minas Gerais com o irmão, a esposa e a cunhada, para acompanhar as buscas, além do sogro de Daniel, pai de Luana, a jovem que estava com o rapaz e que foi salva pela equipe do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Ele contou que a família foi impedida de fazer o reconhecimento do corpo no local. "Ele estava coberto com uma lona e nos disseram que tínhamos que esperar o IML. Ficamos ali, na praia, embaixo de um sol forte, esperando, naquele sofrimento, naquela ansiedade de ter certeza se era mesmo o Daniel".

Segundo Parreira, os familiares já tinham quase certeza de que se tratava do rapaz, baseados no relato dos pescadores e na descrição das roupas e de uma pulseira que ele estava usando.

Três horas de espera

O resgate do corpo levou cerca de três horas e, já no IML, os primos e o sogro de Daniel confirmaram que se tratava mesmo do jovem turista que havia desaparecido.