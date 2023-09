'Filha perguntou se nunca mais veria a mãe', diz prima de médica morta

Com o fim do curso no mês passado, Thayani resolveu se mudar para Maringá, onde a família do pai dela mora. Estava feliz e contente, pois tinha recebido há cerca de dez dias, o resultado do revalida - exame que tem como objetivo avaliar os conhecimentos e habilidades para o exercício profissional - nacional.

"Ela foi para Maringá porque a família do pai dela mora lá. Então, ela não ficaria sozinha para estudar e fazer o revalida. Ela fez e recebeu o diploma de revalidação há 10 dias. Ela já tinha um emprego em vista, mas não sabemos onde era. A mãe dela, inclusive, estava se mudando para cá, para ficar com ela e com o irmão dela, que também tinha se mudado para Maringá. A mãe era tudo para ela", disse a pedagoga.

A notícia da morte de Thayani deixou a família abalada. Os parentes hoje só lembram de como era a médica: uma pessoa carinhosa, alegre e que se importava com a família. Além de tudo, uma mulher que queria ajudar a salvar vidas.

Era sempre animada, gostava de contar histórias e era apaixonada pela filha de 7 anos. Estava muito feliz em ter conquistado o direito de exercer medicina aqui no Brasil. Era uma jovem com muitos sonhos que foram arrancados. Estamos com uma tristeza sem fim. A mãe dela está sendo medicada, pois entrou em estado de choque e a filhinha (de Thayani) perguntou se era verdade que ela nunca mais ia ver a mãe. Isso me deixou pior do que já estava. A filha é uma doçura de menina, está sofrendo sem entender o que está acontecendo. Tallita Daniella Moria, prima da vítima.

O que aconteceu:

Thayani Garcia dirigia um carro e deixava a avó em casa quando foi abordada por dois suspeitos em uma moto. Ela acelerou o veículo e, em seguida, foi baleada na noite do sábado (16).