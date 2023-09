TV: Liberação do corpo de Lana é afetada por falta de documentos da menina

Ela sumiu após a mãe ir ao mercado. Lana teria ficado sob os cuidados do irmão mais velho.

Câmeras de segurança da rua mostram o momento em que ela sai de casa com um vizinho de 13 anos. Nas imagens, é possível ver que o adolescente volta ao local cerca de 40 minutos depois, sem Lana.

Acompanhado da mãe, o vizinho de 13 anos prestou depoimento à polícia e disse, inicialmente, que não sabia onde Lana estava. Depois, mudou a versão, e afirmou que teria vendido a criança por R$ 100 a homens desconhecidos.

Os familiares da criança também foram conduzidos para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos. A polícia não divulgou detalhes.

O crime foi registrado pela 1ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP, que apura o envolvimento de um adolescente no crime, bem como atua para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos, disse a SSP, em nota.