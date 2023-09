Veja quais foram as temperaturas máximas nas capitais do Brasil no sábado

O primeiro fim de semana da primavera no Brasil está sendo um dos mais quentes do ano até agora. No sábado, pelo menos oito capitais registraram temperaturas máximas de 35ºC ou mais. Em Cuiabá, os termômetros marcaram 41,2ºC. Os dados foram reunidos pelo UOL a partir das medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Para este domingo, o Inmet prevê que 12 capitais registrem temperatura máxima de 35ºC ou mais.

Veja as máximas registradas nas capitais no sábado