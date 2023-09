Suspeito morre em tentativa de assalto a casa lotérica em SP

Um policial militar de folga estava no local e trocou tiros com os suspeitos, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

No vídeo, é possível ver o suspeito sendo baleado e, em seguida, caindo no chão. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a SSP, foi solicitada perícia no local e e a ocorrência foi registrada no 101º Distrito Policial, no Jardim Imbuais.

"A arma do policial e outros objetos foram apreendidos. As investigações prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos e localizar os demais envolvidos", diz a nota da secretaria.