Tempo instável: Rio Grande do Sul tem 'racha térmico' e previsão de ciclone

Restante do Brasil

Bolha de calor vai reduzir. "Nos próximos dias, a bolha de calor que está no centro do país tende a encolher e ficar mais restrita a Mato Grosso, Tocantins, Goiás. O ar mais frio 'ganha essa briga' sobre o Rio Grande do Sul e vai avançar na quinta-feira até o Paraná", afirma Estael.

Temperaturas despencam. Na quinta-feira, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão frio: as temperaturas despencam. "Marcas podem ficar por volta de 4ºC em pontos de maior altitude no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, ainda vai ter calor e temperatura muito alta no centro do país e também em parte do Norte."