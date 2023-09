Novo ciclone e frente fria: quais regiões devem ser atingidas por temporal?

Várias áreas atingidas. Na manhã de quarta, a previsão é de forte chuva entre o sul gaúcho, a Campanha e o noroeste do estado. Mais tarde, a Grande Porto Alegre, a região dos Vales, a Serra e o norte gaúcho terão tempestades também. Há previsão de ventos fortes para todo o estado.

Entre quarta e quinta, a formação do ciclone extratropical, perto da costa do Rio Grande do Sul, realiza a troca de massa e intensifica as chuvas. Conforme ele vai se deslocando para o oceano, a chuva diminui e os ventos aumentam.

Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet

O ciclone extratropical se intensifica sobre o oceano na quinta-feira, mas os ventos associados a ele terão impactos pelo Rio Grande do Sul, sendo mais intensos especialmente na faixa litorânea.

Essa circulação de ventos contribui para mais chuva na maior parte do estado. Na quinta-feira, a chuva mais forte se concentrará por áreas do leste e do nordeste do estado.

Mesmo com a chuva diminuindo, teremos uma queda brusca de temperatura, caindo de 15 a 20 graus em dois dias, causando frio em áreas que foram impactadas pelas chuvas, com muito desabrigados.

Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet

A frente fria vai seguir para os estados de Santa Catarina e Paraná, a partir de sexta-feira. No Rio Grande do Sul, o tempo ficará seco.