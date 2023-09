Justiça mantém preso suspeito de matar filha e sobrinha da ex a marteladas

A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão de David de Souza Miranda, suspeito de matar duas crianças (incluindo a própria filha) a golpes de martelo e ainda torturar a ex-cunhada e tentar matá-la, em Senador Camará, no Rio. O homem ainda teria incendiado uma casa com as três dentro.

O que aconteceu:

Em audiência de custódia nesta segunda-feira (25), o MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) opinou pela manutenção da prisão e conversão da prisão em flagrante para preventiva (por tempo indeterminado) do homem. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (22).