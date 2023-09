SP: Corpo achado com as mãos amarradas em carro carbonizado é de empresário

Novas imagens obtidas pela emissora mostram o empresário saindo de casa no último dia 19 com uma garrafa de vinho nas mãos e entrando no carro dele, um Jeep Renegade. Um segundo registro mostra Eduardo comprando queijo em um supermercado.

Uma terceira imagem mostra o homem indo em direção ao local do encontro e, cerca de cinco minutos depois, passa em alta velocidade na mesma via novamente. A polícia crê que o homem já estava em posse dos criminosos quando é o carro é gravado pela segunda vez.

Depois, o automóvel segue em direção à área de mata, na Brasilândia, bairro da zona norte da capital paulista, onde o veículo foi encontrado carbonizado com o corpo da vítima.

Um laudo preliminar do IML (Instituto Médico Legal) indicou que o homem teria sido morto com um tiro no peito, efetuado a curta distância.

A polícia acredita que o homem foi atraído por um encontro marcado em um aplicativo de namoro e tenta encontrar imagens para "seguir os passos da vítima e entender o que ocorreu naquele dia", informou o delegado.

Testemunhas estão sendo ouvidas e as investigações prosseguem. Uma pessoa teve um encontro marcado na mesma região falou com as autoridades e relatou que, assim como Eduardo, ficou combinado que ela levaria um vinho para o compromisso.