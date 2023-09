Vin Diesel do crime: quem era foragido achado morto em meio a disputa no RJ

O que aconteceu:

O Comando Vermelho se aliou com a maior milícia do Rio de Janeiro e expandiu a sua área de domínio para a zona oeste da capital fluminense, segundo a Polícia Civil. Os primeiros indícios da nova aliança do crime organizado surgiram no começo do ano e as investigações indicam que a facção criminosa passou a atuar na Gardênia Azul, reduto tradicional da milícia na zona oeste do Rio.

A disputa por território deixou ao menos 20 mortos na Gardênia Azul e Recreio dos Bandeirantes neste ano, segundo a Polícia Civil. O último assassinato ocorreu no dia 16, quando a Delegacia de Homicídios encontrou o corpo do miliciano Luís Paulo Aragão Furtado, o Vin Diesel.

Vin Diesel foi morto porque teria auxiliado o Comando Vermelho a tomar o poder ali.