Jovem presa por engano quer processar Estado: 'Preciso ficar mais forte'

A estudante de enfermagem Rafaela Lima, 23, presa injustamente no Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha, disse no UOL News que pensa em processar o Estado.

Ela passeava com o cachorro no bairro onde mora, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, quando foi surpreendida por carros da polícia que estavam atrás de dois suspeitos de roubar um carro. Ela e o amigo Gabriel Pereira foram abordados e levados à delegacia.