Porto Alegre ultrapassa marca histórica de chuvas e Guaíba tem alerta

Ele é válido por 24 horas, segundo o órgão.

Além disso, outros três alertas de inundação de rios estão em curso no estado até as 17h de hoje: no Caí, entre São Sebastião do Caí e Montenegro; Sinos, entre Taquara e São Leopoldo, e Gravataí, entre os municípios de Gravataí e Canoas.

A morte de uma mulher de 60 anos que ficou presa em um carro que atravessava uma inundação em Barra do Ribeiro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi registrada ontem.

Elizabete Terezinha Nunes estava com o marido e os netos dentro do veículo, que foi levado pela água. O homem conseguiu salvar as crianças, mas não conseguiu retirar a mulher do carro.

Mês com maior volume de chuva da história.

Com 62 milímetros de precipitações registrados nessa terça-feira (26), setembro se tornou o mês com maior volume de chuva em Porto Alegre desde o início das medições, em 1910, segundo a MetSul.