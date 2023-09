Brasil registra recorde de demanda instantânea de energia elétrica, diz ONS

Na aferição por região, duas das quatro medidas pelo ONS registraram recorde. No submercado das regiões do Sudeste e do Centro-Oeste, que são contabilizadas juntas pelo órgão, a demanda máxima chegou a 57.792 megawatts. No Norte, a carga chegou a 9.090 megawatts.

A demanda máxima instantânea é a potência máxima consumida em um determinado instante por um sistema.

Brasil registrou apagão em agosto

Quedas de energia em várias cidades de 25 estados mais o Distrito Federal, nas cinco regiões do Brasil, foram registradas no dia 15 do mês passado.

O desempenho abaixo do esperado em equipamentos de controle de tensão de diferentes usinas eólicas e solares foi considerado a "causa raiz" do incidente.

A conclusão consta em minuta do Relatório de Análise de Perturbação (RAP), encaminhada agentes do setor pelo ONS.