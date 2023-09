Dentista suspeito de estuprar paciente em consultório no DF é solto

Gustavo Najjar estava preso desde 12 de setembro na DCCP (Divisão de Controle e Custódia de Presos), em Brasília. Ele foi indiciado pelo crime de estupro e, caso condenado, pode receber uma pena de 6 a 10 anos de prisão.

No último dia 23, a Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que o DNA encontrado no corpo da mulher que acusa o dentista de estupro é de Gustavo Najjar. Em nota, a polícia afirma que a análise do IML (Instituto Médico Legal) "atestou que o material biológico coletado na vítima de estupro possuía DNA idêntico ao do investigado".

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Gustavo Najjar. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

O dentista foi preso no dia 12 de setembro por suspeita de estuprar uma mulher dentro do consultório em Brasília (DF). O crime teria ocorrido em 17 de agosto.

A vítima disse à polícia que o dentista se dizia especialista em harmonização facial. Ela afirmou que, depois de ser elogiada por ele, foi convidada para ir ao consultório para realizar uma avaliação clínica.