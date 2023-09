Plano nacional contra facções terá foco em fronteiras, diz nº 2 de Dino

A reunião foi realizada após uma espécie de "treinamento de guerrilha" no Complexo da Maré ter sido mostrada pelo Fantástico, da TV Globo. Uma investigação da Polícia Civil descobriu uma "escola preparatória" no local.

"As imagens que a gente viu, são inaceitáveis. Treinamento de guerrilha urbana, à luz do dia, criminosos andando com fuzis e .50 a luz do dia, não é aceitável em nenhum lugar do mundo. E nós vamos atuar com inteligência, com proporcionalidade, com tecnologias", afirmou Cappelli.

O governador Cláudio Castro também alertou para "criminosos de altíssima periculosidade, que não têm a menor pena de usar crianças como escudo. De tirar o equipamento público que seria da comunidade, e usar esse equipamento público da comunidade para treinamento quase que militar.

Força Nacional deve atuar na 'retaguarda'

A ação deverá contar com a participação de homens da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal, no entorno do conjunto de favelas da zona norte da capital.

Capelli explicou que, em eventual uso da Força Nacional no Rio, os agentes não farão incursões nas comunidades e que esse trabalho ficará a cargo das polícias fluminenses. "Isso ainda vai ser definido num planejamento, mas a Força Nacional vai cumprir papel de retaguarda, de apoio".