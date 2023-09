Não se enfrenta crime organizado 'com rosas', diz nº 2 de Dino sobre Bahia

Embates entre organizações criminosas não é problema "só da Bahia". Capelli também afirmou que o estado tem um suposto "rescaldo" dos últimos anos de gestão federal, com flexibilização para porte e posse de armas. Porém, a Bahia foi governada por Rui Costa (PT), atual ministro da Casa Civil, entre 2015 e 2022.

Governo não estuda intervenção federal para o estado. Ao justificar a recusa, o secretário disse que o "governo da Bahia é forte e estruturado" e que o atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT), tem "absoluto comando e controle da situação".

Dino: Bahia é 'um dos maiores desafios de segurança pública no Brasil'

A declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi feita nesta semana. Ele afirmou que o governo federal segue em contato com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tentar estabilizar a situação no estado.

Os confrontos na região se intensificaram após a morte de um policial federal em 15 de setembro. Agentes federais e estaduais deflagraram uma operação para combater uma organização criminosa que estaria envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.