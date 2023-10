Greve no Metrô de SP amanhã (3/10): O que se sabe da possível paralisação

Na manhã desta segunda-feira, os trens da Linha 1 - Azul circularam com velocidade reduzida entre 10h08 e 10h19. Segundo o Metrô, a ocorrência não tem ligação com a greve e foi causada devido a uma interferência na via. O serviço já foi normalizado.

Quais linhas serão afetadas?

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô podem ser afetadas em caso de greve.

Na CPTM, as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade podem ser impactadas.

"Catraca livre" foi autorizada?

A liberação de catracas chegou a ser sugerida pelo Sindicato dos Metroviários, mas a Justiça do Trabalho não autorizou a medida.