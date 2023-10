MP avalia novo inquérito por falhas em trem após acordo com concessionária

Hoje, funcionários do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp aderiram a uma greve de 24 horas contra a privatização dos serviços. O setor privado é responsável pela operação de duas linhas de trens e duas de metrô.

A empresa não está imune às investigações e ações do Ministério Público ou do Estado de São Paulo se houver ocorrências graves, como descarrilamentos, ou se o número de falhas menos graves for muito expressivo.

Silvio Marques, promotor de Justiça do MP-SP

O promotor disse ainda que não cabe ao Ministério Público fiscalizar o contrato e o acordo. "O Estado é o responsável. O MP não tem a obrigação de ficar monitorando se a empresa está cumprindo o contrato."

Outros inquéritos também poderão ser instaurados sobre outras linhas do transporte sob trilhos. Os casos são distribuídos entre dez promotores de Justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo.

Procurada, a ViaMobiliadde não respondeu à reportagem sobre as declarações do promotor até o momento.

Mais cedo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chamou a paralisação de ilegal e elogiou as linhas privatizadas. No meio da tarde, entretanto, um trem da linha 9 - Esmeralda teve uma falha no sistema elétrico.