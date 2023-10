Jovem morta em Goiás foi estuprada após assassinato, diz polícia

O suspeito de assassinar a fisioterapeuta Larissa Araújo, preso após capotamento do veículo que levava o corpo dela em Rio Verde (GO) ontem, afirmou que estuprou a vítima após matá-la, amarrando os braços e as pernas dela antes de tentar se livrar do corpo. As informações são da Polícia Civil.

O que aconteceu?

O suspeito confessou o crime à polícia após apresentar divergências sobre o caso em depoimento na tarde de ontem, de acordo com a polícia.