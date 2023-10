Metroviários de SP vão discutir continuidade da greve na tarde de hoje

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo vai discutir ainda hoje a continuação ou não da greve. A paralisação teve início à 0h desta terça-feira (3) e, inicialmente, está programada para durar 24 horas.

O que aconteceu:

A categoria vai se reunir às 18 horas para deliberar a respeito do movimento que paralisa as 4 linhas do Metrô. Outras 5 linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também estão paradas.