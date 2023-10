Tarcísio é leão com trabalhadores e gatinho com a CCR, diz sindicalista

Tarcísio classificou a greve da categoria como ilegal e abusiva e disse que o movimento reforça a decisão do governo de estudar a privatização das linhas do Metrô e CPTM.

Governador não julga se a greve é legal ou abusiva, é a Justiça que julga. Ele está dizendo que a greve é abusiva e ilegal da cabeça dele. A Justiça não julgou. Os trabalhadores do Metrô, da CPTM e da Sabesp estão exercendo seu direito de greve.

Não se trata de interesse corporativo, pois estamos falando da situação do transporte público. Uma vez que todas as linhas de metrô e trem sejam privatizadas, isso vai ter um impacto enorme na vida da população. Desde que privatizou o trem e o metrô no Rio de Janeiro, por exemplo, se tornaram as tarifas mais caras do Brasil.

Camila questiona a razão de Tarcísio não se solidarizar com os trabalhadores que sofreram problemas nas linhas privatizadas.

Com isso ele não se solidariza. Quantas pessoas não perderam seus empregos? Quantas pessoas não deram com a cara na porta das estações porque o trem não estava funcionando? Quantas pessoas não passaram por diversos sofrimentos desde janeiro do ano passado?

Dal Piva: Tarcísio vê na greve chance de reconexão com direita bolsonarista

Em meio à greve contra as privatizações do Metrô, da CPTM e da Sabesp, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vê uma chance de reaproximação com a direita bolsonarista, analisa a colunista do UOL Juliana Dal Piva no UOL News desta tarde de terça-feira (3).