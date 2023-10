Voo atrasa quase 5 horas após suspeita de bomba em avião da Latam em SP

Segundo a PF, a confusão começou na fila de embarque, quando um casal ouviu outro passageiro, de 53 anos, responder a um funcionário que o questionou se ele carregava algum objeto de metal em sua bagagem. O homem teria dito que ele trazia "uma bomba" com ele. O casal alertou as autoridades e exigiu uma vistoria completa das bagagens para que pudessem seguir viagem.

O avião foi levado a uma área mais afastada, onde houve uma nova revista de passageiros e bagagens. Após algumas horas de atraso, a viagem seguiu normalmente, informou a Polícia Federal.

Testemunhas que presenciaram o passageiro dizer que carregava uma bomba na bagagem foram ouvidas na delegacia da PF. O homem suspeito de carregar o explosivo, que chegou a São Paulo em um voo proveniente de Chapecó, em Santa Catarina, também foi ouvido, mas negou que tivesse usado a palavra "bomba" ao responder para o funcionário.

O homem que fez tal afirmativa, em tom de deboche, havia sido repreendido pelo funcionário, porém sua manifestação causou pânico no casal que ouviu a conversa. Por este motivo, foram acionados os protocolos de segurança. A aeronave, que seguiria voo para Teresina, no Piauí, foi removida para a área remota do aeroporto e todos os passageiros foram desembarcados.

Polícia Federal, em nota

A situação foi avaliada pelos agentes e as bagagens passaram por nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x, mas nada ilícito foi encontrado, segundo a PF.

Homem pode responder criminalmente

Foi aberto um RDF (Registro de Fato) da ocorrência que, segundo o órgão, pode ensejar, após uma análise minuciosa dos fatos, tanto medidas criminais quanto administrativas contra o homem, tendo em vista o risco causado à segurança dos passageiros, por conta do pânico generalizado, quanto à aviação, com atrasos em voos e possível paralisação das operações no aeroporto.