RS e SC estão sob alerta para tempestade de 'grande perigo' nesta quarta

Em Santa Catarina, nove municípios da Região Metropolitana de Florianópolis, do meio-oeste, região central e do Vale do Itajaí tiveram ocorrências relacionadas à chuva na manhã de hoje.

Entre os municípios com alagamento expressivo estão Curitibanos e Erval Velho, informou o Corpo de Bombeiros Militar de SC.

Há risco de ventos acima dos 100 km/h e de chuva de granizo até o domingo, mas a área de instabilidade vai variar ao longo da semana.

Na quinta-feira (5), o volume das chuvas diminui, concentrando-se no leste de Santa Catarina e em parte do Paraná. Nesse dia, não há previsão de chuva no Rio Grande do Sul.

O tempo instável volta na sexta-feira (6), dia com maior volume de chuvas previstas, segundo o Inmet.

Na sexta e no sábado (7) cerca de 100 milímetros de chuva devem cair entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina.