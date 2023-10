Pinos se soltam de coluna e ameaçam perfurar jovem: 'Sofrimento intenso'

Segundo o gerente comercial, o hospital alegou que a empresa que fornecia o referido material havia encerrado suas atividades e que a administração estava buscando no mercado outro fornecedor que pudesse atender à demanda.

Trinta dias depois, porém, uma nova data foi marcada e, mais uma vez, adiada. A partir desse momento, a família decidiu se mobilizar e procurar a ouvidoria do hospital em busca de uma explicação mais detalhada e também uma definição sobre o caso.

Ela sentia muitas dores, estava fazendo uso de medicações muito fortes. O sofrimento era intenso. Num primeiro momento, a minha sensação era de impotência devido à demora do hospital e as justificativas vagas que davam para nós. Foi quando decidi procurar a ouvidoria e a assistência social do hospital.

"Além de todo o transtorno para a nossa família, a Paola está internada em uma ala destinada a pacientes com câncer. Ocupando um leito que poderia estar sendo disponibilizado a alguém com mais necessidade de internação. Além disso, por recomendação da equipe, nosso filho de um ano e três meses não está podendo visitar a mãe, devido à alta rotatividade de pacientes da ala onde ela está."

Cirurgia marcada

Dias informou que, após muitas discussões com a equipe do hospital, a cirurgia de Paola foi finalmente marcada para a tarde de hoje. Dessa vez, sem perspectiva de adiamento.