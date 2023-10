PF faz operação contra desvio de medicamentos para crianças Yanomami

A segunda fase da Operação Yoasi, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Boa Vista, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Roraima.

A primeira fase da operação, deflagrada em novembro de 2022, investigou esquema que teria deixado mais de 10 mil crianças Yanomami desassistidas, com entrega de apenas 30% dos mais de 90 tipos de medicamentos adquiridos pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y).

As investigações indicaram a participação de outros suspeitos nos crimes investigados, os quais teriam realizado grandes aportes em empresas suspeitas para dar "aparência de legalidade" aos valores desviados, segundo a PF.

Apenas um dos alvos da operação de hoje é suspeito de ter repassado R$ 4 milhões para uma empresa investigada na Yoasi. O suspeito foi preso na Operação Hipóxia, deflagrada no início de setembro, e que investigou o superfaturamento de oxigênio destinado aos Yanomami.

Operação em 2022

Apenas com relação ao tratamento de verminoses, o esquema criminoso sob suspeita teria deixado 10.193 crianças desassistidas. Segundo a PF, isso resultou "no aumento de infecções e manifestações de formas graves da doença, com crianças expelindo vermes pela boca".