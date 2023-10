Josias: Eleição do Conselho Tutelar mostra ultradireita vivíssima no Brasil

A eleição do Conselho Tutelar de São Paulo, ocorrida no último domingo (1º), mostrou como a ultradireita continua com grande poder de influência. A análise é do colunista do UOL Josias de Souza, que destacou a renovação de 70% do grupo e o perfil conservador dos novos eleitos.

O Brasil vive hoje uma dúvida extrema em relação ao comportamento do bolsonarismo com um Bolsonaro inelegível. Muita gente relaxou, imaginando que a ultradireita arcaica estava com os dias contados. Se essa eleição dos Conselhos Tutelares serviu para alguma coisa, foi para mostrar que a ultradireita está vivíssima no país. O pior é que essa ultradireita politizou um território que não deveria ser politizado. Josias de Souza, colunista do UOL

Ao UOL News, Josias apontou um retrocesso com o resultado das eleições nos Conselhos Tutelares e teme a interferência do fanatismo religioso na assistência às crianças. Ao comentar a cola proibida com candidatos em igreja de São Paulo, o colunista criticou a falta de mobilização da esquerda para participar desse pleito e projeta "atrasos em um ambiente onde deveria haver avanços para proteger crianças no ambiente escolar".