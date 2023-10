Médicos mortos: Crime político não seria minha 1ª hipótese, diz Alcadipani

Motivação política não deve ser a 1ª hipótese para investigar o assassinato dos três médicos ortopedistas mortos a tiros na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, explica Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante participação no UOL News desta tarde de quinta-feira (5).

Acredito que, neste momento, é prematuro fazer qualquer tipo de ilação. São quatro pessoas mortas, é a reputação de quatro pessoas que está em jogo em um momento como este, na medida que as investigações do homicídio tendem a desvendar [o crime].