Delegado defende integração em caso de mortes de médicos: 'Solução rápida'

Em conversa com o ministro da Justiça, entendemos que teríamos que ter uma cooperação e integração [entre as polícias] para dar uma solução mais rápida a este bárbaro crime.

Delegado José Renato Torres, secretário de Estado de Polícia Civil do Rio

Representantes da Polícia Civil, Polícia Federal e MP falaram à imprensa por cerca de cinco minutos nesta quinta-feira, mas não abriram espaço para perguntas dos jornalistas.

"Todos os recursos que forem julgados necessários, a Polícia Federal está à disposição para colaborar", garantiu o delegado João Paulo Garrido, da Superintendência da Polícia Federal no Rio. Segundo ele, a PF está atuando em cooperação com a Polícia Civil "desde as primeiras horas".

O que eu asseguro é que todos os protocolos de homicídios estão sendo adotados. A Polícia Civil está se utilizando de todas as ferramentas possíveis, para conseguirmos o máximo de provas o quanto antes, para dar a efetiva resposta a esse caso. É uma investigação de um crime grave, mas asseguro que todo o departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e todas as unidades de Polícia Civil, estão empenhadas em resolver essa questão.

Delegado Henrique Damasceno, diretor do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP)

O Ministério Público afirmou estar "desde o início da manhã em contato" com as polícias: "temos um promotor natural, Marcel Pereira da Costa Guedes, para promover as medidas necessárias para acompanhar a investigação bem de perto", explicou a promotora Adriana Lucas.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), também garantiu que o assassinato "não ficará impune". Ele determinou que a Polícia Civil empregue todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime.