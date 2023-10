Briga de milícias e aliança com CV podem estar por trás de morte de médicos

A briga interna pelo controle da maior milícia do Rio de Janeiro seguida de uma aliança inédita com o Comando Vermelho pode estar por trás do assassinato de três médicos baleados em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. A Polícia Civil suspeita que as vítimas foram confundidas com integrantes do grupo paramilitar.

O que está acontecendo

Fontes ligadas à Polícia Civil indicam que os autores do ataque eram milicianos que estavam aliados ao Comando Vermelho desde o começo do ano. Segundo as investigações, eles foram mortos pela própria facção por terem cometido o crime de forma equivocada. Eles teriam confundido o ortopedista Perseu Almeida com Taillon Barbosa, um miliciano rival.