Suspeito de matar e carbonizar dentista tem prisão decretada e é procurado

Ainda na sexta, quando o mandado iria ser cumprido, João Vitor fugiu de carro pela Rodovia Anhanguera, com ajuda de outras pessoas, segundo Salviato. A Record TV divulgou uma imagem que mostra o cantor em um posto de gasolina pouco tempo antes de empreender fuga.

As autoridades foram informadas da localização de João, sendo iniciada uma perseguição, que terminou com o cantor abandonando o próprio veículo próximo à região do município de Cravinhos e fugindo a pé.

Apesar do cerco montado durante a noite e madrugada de sábado (7) pela polícia, o cantor sertanejo não foi encontrado e é considerado foragido pela polícia. Antes da expedição do mandado, o homem chegou a ser ouvido pela polícia, mas foi liberado por falta de provas. Ele nega o crime.

Em caso de informações sobre o paradeiro do homem, o advogado da família pede que entre em contato com as autoridades.

João namorou Bruna durante sete meses e não aceitava o fim do relacionamento, segundo familiares da vítima.

Procurado pelo UOL, o advogado de João Vitor, Wagner Moraes, disse que a defesa "vai se manifestar exclusivamente nos autos, uma vez que o processo encontra-se em segredo de justiça".