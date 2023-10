PM diz que financiador morto do PCC tinha explosivos e bloqueador de sinal

O homem que já figurou como um dos assaltantes de banco mais procurados do país estava com explosivos, pistola, colete à prova de balas e bloqueador de sinal de celular dentro do carro quando foi morto ontem à noite ao reagir a uma abordagem em Luziânia (GO), segundo a Polícia Militar.

O que aconteceu

José Carmo Pinto Silvestre, 54, conhecido como Pintado, trocou tiros com os agentes após reagir a uma abordagem quando conduzia uma caminhonete S10 branca, de acordo com a polícia. A área precisou ser isolada para a remoção de artefatos explosivos encontrados no carro conduzido por Pintado, em ação feita pela equipe de explosivistas do Bope, a tropa de elite da corporação.