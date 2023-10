Não há previsão de novas paralisações, diz sindicato dos metroviários de SP

A presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, Camila Lisboa, contou no UOL News da noite desta quinta-feira (12) que não está previsto uma nova paralisação do Metrô para os próximos dias.

Nesta quinta-feira (12), um protesto de funcionários do Metrô de São Paulo paralisou as linhas 1-azul, 3-vermelha e 15-prata e afetou o funcionamento da linha 2-verde. A interrupção dos serviços ocorreu pela manhã e no início da tarde e, às 14h, a situação foi normalizada em todas as estações.

Segundo o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, os trabalhadores que operam os trens da linha 2-verde se recusaram a assumir as funções após o recebimento de advertências que consideram injustas.