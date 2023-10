SP: revisão do zoneamento pode aumentar nº de áreas com incentivo a moradia

A meta é ter de 20 a 30 audiências públicas, dizem os vereadores. Os debates devem acontecer todos os dias, com exceção de sextas-feiras e domingos, às 11h, 14h e 19h — inclusive em feriados. Alguns serão na Câmara, outros nos bairros e todos com participação via internet. Um canal virtual para sugestões também será criado.

A intenção é que a primeira votação do texto aconteça até 7 de dezembro. Depois disso, ainda haverá uma nova rodada de audiências públicas para debater eventuais alterações do projeto, e a votação final, prevista para ocorrer até 14 de dezembro.

A Lei de Zoneamento define tipos de construções permitidas para as diferentes regiões e seus respectivos parâmetros, que também podem variar conforme o local. Oficialmente chamada de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a norma foi atualizada pela última vez em 2016 na cidade de São Paulo.

O que dizem os especialistas

O zoneamento vai regular até onde o mercado pode ir e, ao mesmo tempo, definir onde o Estado tem que investir

Raquel Schenkman, presidente da seção paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil