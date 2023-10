Conselho Tutelar: Universal e gabinete de deputado do PT sofrem denúncias

Assessor do PSDB divulgou número de candidatos no Instagram no dia da eleição. Segundo denúncia, a situação ocorreu em Cangaíba (zona leste), e nomes foram apresentados como os do partido na região. O diretório municipal do PSDB disse que "não houve orientação do partido em relação a candidatos".

O relatório reúne 29 denúncias de boca de urna. Uma delas dá conta de que panfletos eram distribuídos no CEU Parelheiros (zona sul) no dia da votação. Outra, de que um dos candidatos fazia campanha na porta de uma escola. Há ainda 36 queixas sobre formação de chapas de candidatos, na Brasilândia (zona norte), Pinheiros (zona oeste) e outros locais.

Quando eu fui votar, ouvi na fila uma mulher falando que, se ela não votasse em um candidato, não iria receber uma cesta básica.

Moradora da zona sul, em denúncia enviada à Prefeitura de São Paulo

Por que foram alvos de denúncia?

O edital da eleição para Conselho Tutelar prevê que campanhas sejam promovidas "individualmente" por candidatos. As denúncias sobre a ação de igrejas, partidos e outras organizações se baseiam nesse ponto — assim como as queixas sobre formação de chapas de candidatos. O edital também veta campanha no dia da votação.

A eleição já foi alvo de 450 denúncias em São Paulo. O número é da SMDHC, responsável pela organização do pleito. Procurado, o órgão não retornou até o fechamento do texto.